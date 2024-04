Penna ci riprova a Bagnolo: ”Voglio finire quanto fatto”

BAGNOLO – Il sindaco Roberto Penna rompe gli indugi. Il primo cittadino bagnolese si ricandiderà per la tornata elettorale amministrativa di giugno.

«Ho confermato la mia disponibilità a proseguire in un secondo e rinnovato mandato come candidato sindaco a Bagnolo San Vito, nella lista di centro-destra che si rinnova, attualmente appoggiata da Fratelli d’Italia e Lega, oltre a rappresentanti civici. Siamo riusciti a riunire schieramenti già presenti e nuovi volti attivi sul territorio. Lo spirito condiviso dal gruppo è quello di ultimare i progetti in corso, oltre a far crescere l’occupazione e l’identità della nostra comunità. Ritengo che le figure che parteciperanno a questo progetto possano dare valore aggiunto per entusiasmo, competenze e conoscenza del territorio».

Questa è la quarta volta che il sindaco Penna partecipa ad una tornata elettorale. Quindici anni di governo, interrotti solo dalla parentesi dell’amministrazione Badalotti (per sopraggiunto limite di due mandati), che hanno cambiato la faccia del piccolo paese virgiliano.

«Vogliamo finire il lavoro svolto – spiega Penna – : abbiamo diversi cantieri sul territorio, tutti in corso, e vorremmo portarli a compimento. Inoltre vorremmo dare una nuova spinta per portare a termine tutte le idee che abbiamo ancora in programma da sviluppare, per un Comune che è tornato ad essere “di interesse”. Stiamo già lavorando al programma elettorale da presentare: la prossima settimana ci incontriamo con la lista completa dei candidati (che è già pronta) per confrontarci sui temi da inserire. La lista è composta da candidati eterogenei, residenti nelle varie frazioni, che saranno capaci di farsi portatori delle problematiche e sensibilità delle differenti sezioni territoriali. È anche una lista di totale rinnovamento, con otto nuove figure inserite sulle dodici standard: persone entusiaste, che vivono il territorio, inserite nelle associazioni, presenti nel tessuto economico-sociale, e che conoscono i problemi di Bagnolo».