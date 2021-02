Ruba da un’auto, poi si rende protagonista di una violenta lite in famiglia

MANTOVA Nel primo pomeriggio di ieri gli Agenti della Squadra “Volante”, nel corso dei consueti controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione di reati, transitando in viale Risorgimento, a Mantova, venivano allertati da un cittadino che si sbracciava in strada urlando “al ladro, al ladro”; i poliziotti si avvicinavano immediatamente alla persona che aveva richiamato la loro attenzione, la quale riferiva di essersi accorta che un uomo, dopo aver aperto una portiera ed essersi messo a frugare sulla propria automobile appena parcheggiata, accorgendosi di essere stato scoperto fuggiva in direzione di via Valsesia. Il derubato, nell’occasione, riusciva a dare precise indicazioni sul soggetto, indicandolo agli Agenti intervenuti mentre, ancora alla loro vista, cercava di scappare.

La Pattuglia della “Volante”, quindi, si metteva immediatamente all’inseguimento del fuggitivo, riuscendo a bloccarlo alcune decine di metri dopo; nel frattempo, vistosi inseguito, durante la corsa il ladro riusciva a liberarsi della refurtiva – due cellulari, un orologio ed un profumo – gettandola lungo il marciapiedi, ove veniva successivamente recuperata dagli Agenti e riconosciuta dalla vittima.

Al termine della fase operativa dell’inseguimento e del fermo gli uomini della “Volante” accompagnavano il malfattore negli Uffici della Questura, ove costui veniva identificato per E.M.L., 22enne, di origini marocchine, pluripregiudicato per numerosi reati tra i quali svariati furti aggravati, detenzione e spaccio di stupefacenti, evasione, ricettazione, circonvenzione di incapaci, percosse e lesioni.

I poliziotti, quindi, dopo aver accertato l’accaduto ed aver ricevuto la formalizzazione della denuncia di furto da parte del derubato, provvedevano a denunciare E.M.L. a piede libero alla Procura della Repubblica per tentato furto aggravato; gli oggetti rubati, non essendo stati danneggiati, venivano contestualmente restituiti alla vittima.

Alcune ore dopo i fatti per i quali si era reso tristemente protagonista, E.M.L., non sufficientemente appagato per quanto aveva sino a quel momento fatto, costringeva nuovamente gli Agenti di Polizia ad intervenire – allertati dalla Centrale Operativa della Questura – per una violenta lite tra conviventi in un condominio del Centro Storico, ove sempre costui si era reso protagonista, per futili motivi, di un violento litigio con la propria fidanzata, mantenendo altresì atteggiamenti assai aggressivi e minacciosi nei confronti di alcuni condomini intervenuti per sedare il diverbio tra i due.

L’Ufficio Immigrazione della Questura, su disposizione del Questore della Provincia di Mantova Paolo Sartori, ha avviato le procedure d’urgenza in modo che E.M.L. venga quanto prima espulso dal nostro territorio nazionale e rimpatriato forzatamente nel Paese di provenienza non appena avrà terminato l’iter giudiziario che concorrerà parallelamente alle misure amministrative.