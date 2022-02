Fuori strada con l’auto sull’Asolana: paura per un bambino di otto anni

CASALMORO – Paura per un bambino di otto anni finito fuori strada mentre si trovava a bordo dell’auto guidata dalla madre. L’incidente si è verificato ieri poco prima delle 14 lungo l’Asolana nel territorio comunale di Casalmoro. Mentre la donna, 32 anni e residente in zona, stava percorrendo la strada, ad un tratto ha perso il controllo del veicolo che è andato a finire fuori dalla carreggiata semicapottato. Nel giro di pochi istanti è partita la macchina dei soccorsi, anche considerato che a bordo del veicolo si trovava anche il bambino di otto anni. Sul posto sono stati fatti convergere la polizia stradale di Mantova, un’ambulanza, un’automedica e, considerata la dinamica del sinistro e la presenza del piccolo, anche l’elisoccorso decollato da Parma. Fortunatamente però, una volta giunti in loco, i sanitari si sono resi conto che né la 32enne né il bambino avevano riportato danni gravi ed è stato sufficiente il trasporto all’ospedale di Asola per gli accertamenti del caso.