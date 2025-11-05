Minore sorpreso con fuochi illegali a Halloween: sequestri e indagini a Marmirolo

MARMIROLO Un servizio congiunto tra i Carabinieri della Stazione di Marmirolo e la Polizia Locale di quel centro, in occasione della festa di Halloween, ha portato un ottimo risultato. Nei servizi di pattugliamento delle vie di Marmirolo, i Carabinieri e la Polizia Locale hanno sorpreso un minore di 13 anni, in piazza Roma, mentre stava esplodendo artifizi pirotecnici. Un accurato controllo dello zaino del minore ha permesso di rinvenire numerosi fuochi pirotecnici, molti dei quali privi di certificazione identificativa e di conformità, e per alcuni dei quali era necessaria una specifica autorizzazione della Questura. Il materiale pirotecnico veniva sequestrato alla madre del minore, una 38nne del luogo, poiché ritenuta responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di detenzione abusiva di materiale esplodente ed omessa denuncia del citato materiale. Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.