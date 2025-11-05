Ospitalità fittizia per il rinnovo del passaporto: 33enne serbo indagato

QUISTELLO Lo scorso 4 ottobre aveva presentato al comune di Quistello una dichiarazione di ospitalità di uno straniero marocchino presso la propria abitazione.

Ai Carabinieri di Quistello, però, qualcosa non è tornato. Hanno pensato bene di approfondire gli accertamenti, scoprendo che il soggetto aveva dichiarato un’ospitalità fittizia, e la domanda presentata era stata fatta solamente allo scopo di ottenere il rinnovo del passaporto per l’amico marocchino.

È stato così deferito all’Autorità Giudiziaria un 33nne serbo, residente in quel centro, ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, di contraffazione di documenti al fine di ottenere il rinnovo del passaporto.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e, l’eventuale colpevolezza del soggetto, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.