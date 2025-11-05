Munizioni non denunciate: 67enne indagato

I Carabinieri della Stazione di Borgo Mantovano, a seguito dell’emissione del decreto di divieto di detenzione emesso dalla Prefettura di Mantova, si sono recati a casa di un 67nne del luogo al fine di procedere al ritiro delle armi e munizioni regolarmente denunciate.
I militari, però, trovavano 50 munizioni calibro 9×21 e 58 munizioni calibro 22 mai denunciate dal soggetto.
Il munizionamento in eccesso veniva sottoposto a sequestro, ed il soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di detenzione abusiva di munizionamento comune da sparo.
Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dell’interessato dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.