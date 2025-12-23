Museo di Felonica, la Lega preme in Regione: “Serve una nuova sede”

SERMIDE E FELONICA – Nuovi spazi e una nuova sede per il museo della Seconda Guerra Mondiale del fiume Po di Felonica.

E’ quanto ha richiesto la consigliera regionale Alessandra a Cappellari alla giunta di Palazzo Lombardia, attraverso la presentazione di un ordine del giorno, sottoscritto anche dalla collega FdI Paola Bulbarelli. «Oggi i musei rappresentano organismi vitali, centri culturali e sociali di partecipazione e identità, il cui valore travalica il pur importante aspetto economico, i numeri di visitatori e fatturati o l’indotto turistico generato, perché custodiscono la memoria collettiva e stimolano la ricerca – dichiara Cappellari -. Per questo motivo ho presentato un ordine del giorno che impegna la giunta regionale a individuare le risorse per sostenere gli enti locali in interventi strutturali di realizzazione di nuovi musei di proprietà pubblica nonché alla riqualificazione e il potenziamento di musei già esistenti sul territorio lomabrdo, con particolare riguardo a quelli già cofinanziati a livello ministeriale. Con riferimento alla Provincia di Mantova – prosegue la consigliera – ho segnalato la necessità di nuovi spazi e di una nuova sede per il Museo della Seconda Guerra Mondiale del fiume Po di Felonica, realtà importante quale centro della memoria degli eventi bellici svoltisi lungo il grande fiume nel corso del secondo conflitto mondiale, che sa unire nella narrazione di quegli anni filmati, foto, documenti e cimeli originali». (sa.co)