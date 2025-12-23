Antivigilia a Sabbioneta con l’ultimo consiglio del 2025

SABBIONETA – Ultimo consiglio comunale del 2025 a Sabbioneta nella serata dell’Antivigilia. Visti i numerosi punti all’ordine del giorno (ben 14), la seduta è stata anticipata alle ore 19. Si discuterà quasi subito della ristrutturazione del mercato settimanale di Piazza Ducale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, quindi verranno approvati i nuovi schemi di convenzione e contitolarità dei dati personali tra il Comune di Sabbioneta, quello di Borgo Virgilio (capofila) ed altri enti locali del territorio, per la gestione in forma associata della centrale operativa della polizia locale del Comune di Borgo Virgilio. Si passerà poi all’approvazione delle aliquote e detrazioni Imu per il 2026, all’applicazione dell’addizionale comunale sull’imposta sul reddito delle persone fisiche e determinazione di aliquote ed esenzioni 2026. Fra gli altri punti l’approvazione del documento unico di programmazione semplificato (DUPS) 2026-2028 e relativa nota di aggiornamento, del bilancio di previsione 2026-2028 con tutti gli allegati, dell’organizzazione del pubblico servizio della gestione dei rifiuti urbani e servizi integrati. In coda il progetto di fusione per incorporazione della società intercomunale ecologica mantovana s.p.a. (SIEM) in Territorio Energia Ambiente Mantova s.p.a. società benefit (TEA), la nomina del revisore unico dei conti, l’approvazione del piano per il diritto allo studio 2025-2026, l’approvazione delle modifiche allo statuto dell’Azienda speciale consortile Oglio Po e la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2024.