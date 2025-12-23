Nella conviviale natalizia del Rotary Oglio Po presentata l’operazione “Ghislina”

OGLIO PO – Un intervento di recupero artistico, la pubblicazione di un catalogo scientifico e un’importante iniziativa di servizio per il territorio: sono questi i risultati dell’“Operazione Ghislina”, promossa dal Rotary Club Casalmaggiore Viadana Sabbioneta. Il progetto segue il salvataggio e il restauro, curati dal Ministero della Cultura tramite la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Cremona, Mantova e Lodi, di sette tele del pittore Marcantonio Ghislina, artista nato a Casalmaggiore nel 1676, rinvenute nella chiesa dell’Ospedale vecchio e che necessitavano di interventi di restauro. Contestualmente è stata realizzata un’approfondita monografia dedicata al pittore, recentemente rivalutato dalla critica per la qualità e la riconoscibilità del suo stile. Il volume, finanziato integralmente dal Rotary Club e stampato da Arti Grafiche Castello, è ora disponibile nella liberia Il Seme di Casalmaggiore. Il resoconto di questo importante service è stato al centro della conviviale del club presieduto da Stefano Bozzetti svoltasi lunedì 15 dicembre all’Antica Grancia di Sanguigna. Il ricavato delle vendite sarà destinato alle Parrocchie di Casalmaggiore per sostenere i lavori di restauro del Duomo e del Palazzo Abbaziale, come annunciato dallo stesso Bozzetti nel corso della cena conviviale all’Antica Grancia di Sanguigna, alla presenza di oltre cento tra soci e ospiti. «Questo catalogo – ha spiegato uno dei curatori, Gianluca Bocchi (nella foto a sx) – resterà nella storia dell’arte, verrà donato alle maggiori biblioteche ed università non solo italiane, diffonderà per primo la conoscenza artistica del Ghislina: è un’operazione di cui andare orgogliosi».