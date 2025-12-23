Dal Milan Club di Viadana un importante contributo a tre associazioni benefiche

VIADANA – Il Milan Club Viadana rinnova il proprio impegno a favore del territorio con un altro importante gesto di solidarietà a beneficio della comunità viadanese. L’associazione rossonera ha infatti devoluto complessivamente 3.000 euro a sostegno di tre importanti realtà locali, confermando come la passione sportiva possa tradursi in attenzione e vicinanza al territorio di riferimento. Le donazioni, pari a 1.000 euro ciascuna, sono state destinate all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sezione di Parma, presieduta dal viadanese Simone Valentini, alla Cooperativa L’Incontro di Viadana e alla Cooperativa Agorà – Al Primo Piano, tutte impegnate in attività di supporto sociale e assistenziale. I fondi raccolti sono il frutto del lavoro dei volontari del Milan Club Viadana, che nei mesi scorsi hanno animato gli stand gastronomici allestiti in occasione delle giornate del 1° e 2 novembre e dell’8 dicembre, durante la tradizionale Festa dell’Accensione dell’Albero di Natale. Un evento molto partecipato, che ha visto la presenza di numerose famiglie e bambini e che ha rappresentato un momento di aggregazione e condivisione per tutta la cittadinanza. Accanto al ricavato delle iniziative, un contributo significativo è arrivato anche dalle donazioni spontanee di cittadini che hanno scelto di sostenere le attività benefiche promosse dal Club, dimostrando sensibilità e attenzione verso chi opera a favore delle fasce più fragili.