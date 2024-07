Nell’ufficio postale di Volta il più giovane sportellista della provincia

VOLTA – Antonio Rufolo ha 22 anni ed è il più giovane operatore di sportello della filiale provinciale di Poste Italiane. «Sono stato assunto nel 2022 dopo aver risposto ad un annuncio di ricerca di personale online – ha dichiarato dal suo ufficio di Volta Mantovana – ed il mio ruolo permette di relazionarmi con tanti clienti con i quali c’è un rapporto amichevole, oltre che professionale; la soddisfazione più grande è che mi ascoltano e seguono i miei consigli. L’ufficio postale si trova in un paese e non di rado capita che gli utenti entrano anche solo per un saluto”. Il classe 2002, poi, ha aggiunto: “L’ambiente lavorativo è stimolante e dinamico, ma soprattutto con i colleghi siamo una vera e propria squadra che si supporta in caso di necessità. In questo modo, anche il rapporto con le persone diventa più semplice, perché in qualsiasi momento posso contare su chi è al desk con me e magari ha più esperienza e voglia di condividere le proprie conoscenze. Ai miei coetanei – aggiunge Antonio – consiglio assolutamente di intraprendere un percorso lavorativo del genere, soprattutto perché ogni giorno si imparano cose nuove, ci si responsabilizza e si entra a far parte di un team in cui il rispetto è fondamentale». Poste Italiane, da sempre, investe nel proprio capitale umano e riconosce il valore delle risorse più giovani. Dal 2020 ad oggi, l’età media si è abbassata molto, passando da 51 a 47 anni.