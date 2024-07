Palasport di Bozzolo: lavori di sistemazione per 92mila euro Interventi per campo da basket, pallavolo e calcetto. Ora le s

BOZZOLO – Impianti sportivi più belli ed efficienti grazie ai lavori – da ben 92mila euro – messi in cantiere dall’amministrazione comunale. Un intervento importante anche alla luce dei successi registrati dalle squadre del territorio: da quelle di basket a quelle di calcetto e pallavolo.

Prenderanno il via entro il corrente mese di luglio i lavori di adeguamento dell’impianto sportivo bozzolese, nel Palasport, così da poter riconsegnare uno spazio rinnovato e funzionante per l’inizio non solo del nuovo campionato ma anche delle attività sportive di pallavolo e calcetto.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Torchio ha, infatti, approvato un importante intervento di sistemazione dell’impianto sportivo. L’opera richiederà un investimento complessivo di 92mil euro.

Dopo i passaggi di rito con manifestazioni d’interesse ed atti conseguenti, il Comune di Bozzolo ha, dunque provveduto ad ordinare la nuova pavimentazione più segnature dei campi di gioco alla ditta Posalba di Monticello d’Alba (CN) per un impegno di 77.180 euro, Iva compresa ed alle attrezzature da basket e pallavolo, nonché nuovi cesti e reti alla ditta Sportissimo di Albino (BG) per una spesa di 13.723 euro, Iva compresa.

Interventi importanti che permetteranno, inoltre, allo Sport Club ASD Bozzolo, che vanta ben due promozioni consecutive in due anni, di tornare a giocare in casa il campionato 2024-25 di basket nel Palasport. Lo Sport Club di Bozzolo era stato, infatti, costretto a giocare il campionato appena concluso nel Palasport di Acquanegra sul Chiese. E proprio i dirigenti dello Sport Club, evidenziando la loro soddisfazione per i lavori all’impianto sportivo, hanno ringraziato la giunta comunale, la delegata allo sport e l’intero consiglio comunale per il concreto impegno dimostrato verso il mondo dello sport.