Assemblee sindacali in remoto: funziona la proposta della Fiom Cgil di Revere

REVERE – La situazione pandemica di questo periodo complica notevolmente la possibilità di comunicazione sindacati e lavoratori. Ma alla Cem Kärcher di Quistello è stato possibile sperimentare la soluzione più adottata in questo periodo ma ancora poco utilizzata in occasioni come le assemblee sindacali: il collegamento da remoto. Una scelta anche in considerazione dell’importanza dei temi da trattare (i rinnovi del CCNL e dell’Integrativo Aziendale; quest’ultimo scaduto lo scorso 31 dicembre e per il quale è stata presentata una piattaforma rivendicativa.

Fiom Cgil ha concordato con la Direzione Aziendale di effettuare 7 assemblee spalmate in 4 giorni, autorizzando i lavoratori a tornare a casa 2 ore prima per collegarsi o a farlo nelle ore precedenti l’inizio del turno ma in modo retribuito: «Oggi – fanno sapere dalla segreteria Fiom Cgil Mantova – possiamo tranquillamente gioire per la buonissima adesione delle lavoratrici e lavoratori della CEM, a cui la Segreteria Provinciale vuole porgere il più sentito ringraziamento. Un particolare ringraziamento va anche alle Rsu che, con il loro impegno e il loro supporto, hanno permesso di raggiungere l’importante risultato di adesioni che non fanno rimpiangere la modalità “in presenza” anche se auspichiamo possa ritornare ad essere la prassi normale di svolgimento. La buona riuscita di questo tentativo ci lascia ottimisti nell’eventualità che una soluzione nel breve periodo della vertenza in atto per il rinnovo del CCNL induca a pianificare una campagna assembleare nella quale spiegare i contenuti di un ipotetico accordo».