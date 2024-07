Via ad Acquanegra le iscrizioni ai servizi scolastici per il nuovo anno

ACQUANEGRA – Comune guidato dalla sindaca Monica De Pieri ha dato il via alle iscrizioni ai servizi scolastici di mensa, trasporto e prescuola per l’anno scolastico 2024/2025, che dovranno essere effettuate esclusivamente tramite la piattaforma online School & Meal” seguendo le istruzioni indicate.

Le iscrizioni saranno aperte fino a lunedì 15 luglio e il modulo aggiuntivo per il prescuola, che attesta gli orari di lavoro, andrà inviato anche all’indirizzo mail: scolastici@comune.acquanegra.mn.it oppure consegnato in Comune, presso l’ufficio anagrafe e protocollo, tutte le mattine dalle 9.30 alle 12.30. L’ufficio scolastico del Comune precisa che l’iscrizione al servizio mensa va ripetuta ogni anno.

Sul portale andranno effettuate le iscrizioni ai servizi di refezione e quota fissa infanzia, prescuola infanzia e primaria e trasporto scolastico per infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Per richiedere maggiori informazioni sui servizi e sulla modalità di compilazione delle domande telematiche ci si può recare personalmente presso l’Ufficio Servizi Scolastici esclusivamente il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13 e in alternativa, negli stessi giorni, chiamare il numero telefonico 0376-79101 interno 3 oppure inviare una mail all’indirizzo: scolastici@comune.acquanegra.mn.it. Tutti i genitori sono invitati a procedere all’iscirizione.