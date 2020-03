Basket – #Tuttoandràbene: l’iniziativa dell’Abc Virtus Mantova

MANTOVA Martedì l’Abc Virtus Mantova ha lanciato un’iniziativa rivolta a tutti i propri tesserati, dai più grandi ai più piccoli, per condividere insieme un momento di serenità in questo periodo così difficile per l’emergenza sanitaria. A tutti è stato chiesto di inviare una foto, un disegno o un video sulla volontà di reagire a questa situazione con forza e determinazione. Un bel messaggio in un periodo che mette tutti a dura prova. Ecco le parole di Federica Cestari, responsabile dell’Abc Virtus, che ha spiegato l’iniziativa: «Stare lontani dalla palestra è angosciante. Speriamo di dare qualche minuto di spensieratezza in questo momento così delicato. Le nostre abitudini quotidiane si sono modificate. Ora più che mai è fondamentale rispettare tutte le regole, e dobbiamo farlo per il bene comune. Rispettando le regole torneremo ad avere la nostra libertà, che alla fine è il nostro dono più grande. Torneremo a giocare in compagnia, torneremo ad allenarci e torneremo a lottare e a giocare e a sfidarci. E a giocare le partite? Ora però dobbiamo lottare insieme, perché tranquilli, tornerà tutto alla normalità! E noi vogliamo fare la nostra parte! Non vogliamo rinunciare alla nostra passione. Vogliamo #dareunascossa. Chiediamo a VOI della grande #familyabc di fare: un disegno, una foto o un video sul tema: Mantova che non molla, Mantova che combatte e Mantova che rifiorisce. Questa #bruttaavventura è importante affrontarla con la giusta positività! Guardiamo le cose con occhi differenti per trovare un’infinità di colori… Aspettiamo di vedere cosa #tiinventerai… Grazie di cuore a tutti! Tutto andrà bene. Rimaniamo Uniti. Tutto ciò che ci arriverà, sarà condiviso sulla pagina Facebook e sui gruppi Whatsapp. Alla festa finale, chi parteciperà a questa iniziativa, avrà un premio speciale». E tanti sono stati i messaggi e le foto dei ragazzi dell’Abc Mantova che hanno risposto all’appello della società. Tanti giovanissimi soprattutto, che con il sorriso vogliono stare vicino ai propri compagni. E ogni giorno su facebook vi sono nuovi post tutti da scoprire.