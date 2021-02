Partito il cantiere per il consolidamento del ponte Mirasole a San Benedetto Po

MANTOVA Il Consorzio Terre dei Gonzaga in Destra Po è attualmente impegnato nella realizzazione del progetto di consolidamento statico del ponte Mirasole, sul canale Collettore Principale nel comune di San Benedetto Po, grazie al finanziamento di 485.000,00 € stanziato dalla Struttura Commissariale a seguito dei danni causati alla struttura dal sisma 2012. Dopo qualche difficoltà iniziale, il cantiere è ufficialmente partito e il Presidente Ada Giorgi esprime la sua soddisfazione: “La chiusura del ponte è stata una decisione difficile ma necessaria per la sicurezza di tutti: finalmente i lavori per la riapertura del ponte sono iniziati, grazie anche alla collaborazione dell’amministrazione comunale, soprattutto del sindaco Roberto Lasagna. Il ponte è un’opera vincolata e la Soprintendenza ha richiesto le garanzie del caso affinché il progetto sia realizzato nel rispetto della struttura originaria, e veramente lo merita! Si è purtroppo verificato uno spiacevole imprevisto nelle fasi inziali poco dopo l’accantieramento, quando durante lo scavo si è scoperto che i plinti di fondazione delle pile non corrispondevano al disegno del progetto originale e si è pertanto dovuto rivedere e condividere una nuova soluzione”. .

“Anche le piogge aggiungono ostacoli alla esecuzione dei lavori; il cantiere è stato investito già da due piene – aggiunge il Direttore Raffaele Monica – che ovviamente impediscono per numerosi giorni la prosecuzione dell’opera: del resto, il ponte passa sul Collettore Principale, un canale che raccoglie tutte le acque del Sinistra Secchia (ben 90 mila biolche, molte urbanizzate); anche la falda in quel punto è particolarmente ricca e viene continuamente abbassata con una apposita tecnologia; il collettore inoltre sente il rigurgito del Po (cioè si può allagare con acqua di Po che entra da valle): per evitare il quale le maestranze stanno deviando le acque alte in quelle basse, ma non sempre ci sono le condizioni per poterlo fare.

Al momento stiamo rinforzando le fondazioni di una delle pile, i lavori proseguono bene ma per rispettare il programma di terminare la parte nel canale entro la stagione irrigua, avremo bisogno di condizioni meteo favorevoli; vedremo ”.