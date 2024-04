Sacha Caprianorum ricorda la figura di mons. Martini

SUSTINENTE La promozione del territorio passa anche attraverso la conoscenza della storia degli uomini illustri che qui sono nati e hanno vissuto: per questo motivo l’associazione Sacha Caprianorum ha scelto, come progetto da attuare quest’anno, quello della valorizzazione e della conoscenza della figura di mons. Luigi Martini, consolatore dei Martiri di Belfiore.

Il progetto, che coinvolgerà anche la scuola, è partito con il restauro degli elementi commemorativi a lui dedicati, in particolare un cippo e due targhe di cui una collocata proprio su una parete di quella che fu l’abitazione natale del religioso. (nico)