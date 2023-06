Nuove telecamere a Medole tra parchi, scuole e centro

MEDOLE – Importanti novità per viabilità e controllo del territorio. Il progetto parte da lontano con l’istituzione di alcuni varchi che riguardano la copertura degli ingressi e delle uscite da e per la cittadina morenica. «Abbiamo portato avanti uno degli obiettivi che questa amministrazione si era data ad inizio mandato – dichiara il vicesindaco Luca Vivaldini -, ovvero quello della pubblica sicurezza. Tramite bando regionale per le zone verdi infatti siamo riusciti a predisporre l’installazione di videosorveglianza a circuito chiuso per i nostri parchi pubblici. A breve avremo così otto telecamere per quello di via San Martino e quattro per il parco Mimì Quilici di via Ceni. Entro fine anno poi, con fondi comunali, una serie di telecamere di sorveglianza anche per il nostro centro storico e per quelle aree sensibili come scuole e piazze».

Ma ci sono novità anche per la polizia locale: «Eravamo a corto di personale e così tramite concorso abbiamo provveduto ad ampliare l’organico a nostra disposizione. Adesso siamo a pieno regime con tre unità operative: due agenti più il comandante Achille Bertagna».

Intanto anche la comunità locale si prepara per le celebrazioni della Battaglia di Solferino. Recenti studi infatti hanno stabilito che parte della terribile carneficina si consumò proprio nelle campagne tra Medole e Guidizzolo. Come ogni anno l’amministrazione comunale si impegna a commemorare e ricordare tutte le vittime di questa tragica vicenda. L’associazione storica si adopera per preservare la memoria di coloro che hanno perso la vita, indipendentemente dall’appartenenza di esercito, come Henry Dunant sottolineò nel momento in cui fondò la Croce Rossa, ispirato dall’attenzione e dalla cura riservata ai feriti di ogni nazionalità da parte delle donne di Castiglione. Anche per questa occasione, la commemorazione si svolgerà nel pomeriggio del 24 giugno presso la Cappella di San Vito.