Nuova maxi cucina per le scuole di Castiglione, lavori al via da settembre

CASTIGLIONE – Lavori al via da settembre per la costruzione del nuovo centro di produzione pasti destinati alle scuole della cittadina. L’ok definitivo è arrivato durante la riunione di giunta che si è svolta nella giornata di lunedì. Si tratta di un investimento di due milioni e mezzo di euro che sono stati finanziati in toto dal Piano nazionale di resistenza e resilienza: è previsto che i lavori si concludano al massimo al 31 dicembre 2025 ma, come specifica il sindaco Enrico Volpi, la speranza è in realtà che il cantiere possa vedere la fine ben prima.

Il centro di produzione pasti sorgerà in un’area al momento a verde, di proprietà del Comune, che si trova tra la scuola media don Milani e l’asilo nido San Pietro. Una volta completato l’intervento, le scuole di Castiglione verranno fornite ogni giorno di centinaia e centinaia di pasti che verranno preparati in loco ogni giorno, mentre al momento il Comune si affida ad un centro produzione pasti esterno in provincia di Brescia.

«Siamo soddisfatti – afferma il sindaco Volpi – perché si tratta di un investimento importante per tutta la cittadina, che ci consente di offrire un ottimo servizio alle scuole frequentate da tutti gli alunni castiglionesi. Non solo: anche la portata economica è decisamente ragguardevole».

Proprio sul tema del centro di produzione pasti, tra l’altro, alcuni mesi fa era nato un confronto in consiglio comunale tra la minoranza guidata dal capogruppo Maurizio Caristia e l’assessore Erica Gazzurelli.