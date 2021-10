Gazoldo, un omaggio per ogni alunno al primo anno di ogni scuola

GAZOLDO Il Comune di Gazoldo ha voluto far trovare dei regali sui banchi di classe per gli studenti che hanno fatto il loro ingresso alle elementari, alle medie e per i piccoli dell’infanzia. L’amministrazione comunale, accompagnata dalla dirigente scolastica Anna Raccuia, ha provveduto in questi giorni a consegnare il materiale in ogni istituto.

I bimbi che hanno cominciato la primaria, come avviene ad ogni inizio, hanno ricevuto la consueta borraccia in alluminio con il logo del Comune, che potranno utilizzare quante volte vorranno e portare sempre con loro. Il gadget destinato ai ragazzi della secondaria di primo grado è stato un libretto sull’educazione civica, dal titolo “Cittadini si diventa”. Un piccolo manuale realizzato dal Comitato per la Pace Perugia-Assisi, con i commenti di Mattarella e di Papa Francesco, scelto dall’amministrazione come ulteriore strumento per la diffusione della cultura della cittadinanza attiva.

I piccoli della materna potranno invece portare a casa dei pennarelli per divertirsi a colorare e giocare.

“Sono omaggi che diamo alle prime classi di ogni scuola – chiarisce il sindaco di Gazoldo, Nicola Leoni – un semplice gesto che può lasciare un bel ricordo a ragazzi e famiglie, ed allo stesso tempo oggetti utili per la quotidianità. Fa eccezione quest’anno il quaderno di educazione civica, distribuito a tutti gli alunni della scuola secondaria”.