Nuovo ponte: in settimana riunione sul by-pass e sul viadotto golenale

SAN BENEDETTO – La settimana entrante sarà molto importante per fare il punto sulla situazione del cantiere per il nuovo ponte di San Benedetto Po: in questi giorni – si parla di domani pomeriggio ma la data è ancora in attesa di una conferma – la Provincia di Mantova e la relativa area lavori pubbici e trasporti saranno a colloquio, in videoconferenza, con il primo cittadino di San Benedetto Roberto Lasagna e altri sindaci dei comuni limitrofi per una serie di valutazione legate allo stato di avanzamento dei lavori. Lavori che, per quanto concerne il ponte in alveo stanno procedendo a un ritmo abbastanza spedito e accolto con grande soddisfazione pensando ai tenti intoppi che hanno costellato il cantiere procrastinandone lungamente la sua chiusura.

Ma sul tavolo, come sembra scontato, vi sarà anche la questione relativa al tratto golenale del ponte – che dovrà essere oggetto di un corposo intervento di consolidamento sismico – e il by-pass che servirà a evitare la chiusura totale al traffico durante il lungo periodo di traslazione del ponte nuovo nella sua sede e alla demolizione di quello vecchio. Un aspetto, quello del by-pass, su cui il territorio – Comune ma non solo: dalle associazioni di categoria al comitato “Vogliamo il Ponte” – è sempre stato categorico, sottolineando la necessità di non arrivare a chiusure al traffico per non impattare ancora più duramente sul tessuto produttivo della zona.