Oggi l’addio a Gaia Pezzini. Riserbo sugli esiti dell’autopsia della 20enne

MARMIROLO Oggi pomeriggio l’ultimo saluto alla giovanissima Gaia Pezzini, strappata alla vita la scorsa settimana da un malore improvviso a soli 20 anni mentre si trovava nell’abitazione del fidanzato, a Gazzuolo.

Una tragedia che ha spezzato due intere comunità: quella di Marmirolo, dove la giovane Gaia era nata e cresciuta, e quella di Gazzuolo dove vive il fidanzato e che la scorsa settimana l’ha vista strappare alla vita da un malore fatale. E proprio a Gaia oggi queste due comunità daranno l’ultimo saluto: si terranno, infatti, questo pomeriggio i funerali della ventenne.

Le esequie avranno inizio alle ore 14.15 partendo dall’abitazione della giovane, a Marmirolo, per proseguire nella chiesa ed il cimitero locale per la tumulazione.

Intanto, nei giorni scorsi, è stato effettuato l’esame autoptico sul corpo della ragazza volto ad accertare le cause della prematura scomparsa della giovane Gaia. Esame i cui esiti non sono ancora stati resi noti.

La ragazza, come noto, era stata trovata senza vita nel suo letto dopo una serata trascorsa in compagnia del fidanzato, che risiede a Gazzuolo, che l’aveva poi lasciata la mattina seguente per recarsi al lavoro. Nella tarda mattinata la tragica scoperta da parte della mamma del giovane. Inutile, purtroppo, ogni tentativo di soccorso.

Una tragedia che nessuno avrebbe mai potuto immaginare ed a cui nessuno oggi riesce ancora a dare una spiegazione. Resta solo il dolore di una famiglia.