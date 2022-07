Giù le barriere al cimitero: ecco 40mila euro

CASALOLDO Il Comune ottiene un contributo di 40mila euro che verrà utilizzato per eseguire degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche nel cimitero. Come spiega la sindaca Emma Raschi, infatti, i percorsi interni al cimitero sono costituiti da ghiaino che rende difficile il passaggio un po’ a tutti gli utenti, ma in particolar modo ad anziani e a persone con disabilità motoria, alle persone in carrozzina o alle carrozzine per bambini e in generale rende difficile il passaggio anche ai carrelli che trasportano i feretri verso i loculi.

Proprio per eliminare tali difficoltà e rendere più agevole il passaggio a chiunque si rechi al cimitero, il Comune ha deciso di chiedere (e ha alla fine ottenuto) un contributo di 40mila euro che verrà utilizzato per alcuni lavori di sistemazione dei passaggi e dei percorsi del camposanto.

In particolare, come spiega sempre la sindaca Raschi, il Comune intende realizzare un marciapiedi perimetrale he colleghi l’ingresso principale con le cappelle di famiglia e soprattutto con i loculi dislocati sui tre lati e una pavimentazione adeguata che migliori la percorribilità del vialetto centrale.

L’intervento prevede l’impiego di materiali ecologici e soluzioni ecosostenibili poichè la pavimentazione sarà realizzata in calcestruzzo drenante. «La proposta progettuale – spiega sempre la sindaca – non si limita ad abbattere una barriera architettonica, ma amplia l’accessibilità a chiunque, aumenta la sicurezza di tutti i frequentatori, facilita l’uso della struttura a tutti, in particolare a persone fragili, vulnerabili, su sedia a rotelle, con disabilità motoria o difficoltà di deambulazione, agevola il transito di utenti con carrozzine o passeggini per bambini, facilita l’accesso a tutti i luoghi delle sepolture, consente a tutti di utilizzare facilmente le scale necessarie a raggiungere i loculi rialzati e semplifica il lavoro degli operatori del servizio cimiteriale». (gb)