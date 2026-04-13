Mantova Fiorita chiude con un’edizione da record

Si chiude con risultati da record l’edizione 2026 di Mantova Fiorita, che nel fine settimana ha trasformato il centro storico virgiliano in un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato al verde, al florovivaismo e all’artigianato creativo.

Complice un meteo particolarmente favorevole, la manifestazione ha richiamato migliaia di visitatori da tutta la Lombardia e dalle regioni limitrofe, confermando il crescente richiamo dell’evento. Un pubblico numeroso, ma soprattutto interessato e qualificato, in molti casi giunto appositamente a Mantova per partecipare alla manifestazione.

“Mantova in questi due giorni è stata semplicemente bellissima, straordinaria. – dichiara l’Assessore al Commercio del Comune di Mantova Iacopo Rebecchi – Le vie e le piazze si sono riempite di colori, di persone, di entusiasmo: una partecipazione davvero importante che dimostra quanto Mantova Fiorita sia ormai un appuntamento capace di attrarre visitatori e coinvolgere cittadini di tutte le età. Eventi come questo hanno un valore che va oltre l’aspetto estetico: rendono la città più viva, più accogliente e più sicura, perché gli spazi pubblici tornano ad essere pienamente vissuti e condivisi. È anche così che si costruisce una città migliore, attraverso la presenza, la socialità e la cura dei luoghi.

«Questa è stata l’edizione migliore di sempre per numero di visitatori – sottolinea Stefano Pelliciardi, SGP Grandi Eventi –. La città è stata animata da un flusso continuo di persone, non solo mantovani ma anche provenienti da fuori provincia e regione. Grande soddisfazione anche da parte degli espositori per i risultati ottenuti. Mantova Fiorita si conferma una manifestazione consolidata e in costante crescita. Fondamentale è anche il ruolo della città, sempre più attrattiva dal punto di vista turistico e culturale. Dopo quattro anni di lavoro, possiamo dire che uno degli elementi distintivi della manifestazione è il ricco palinsesto di eventi collaterali: molto apprezzati il prato con i maxi animali in arte topiaria in Piazza delle Erbe, le macchine storiche fiorite, i giochi antichi, le installazioni floreali e gli spettacoli musicali. Un successo che ci posiziona tra le principali manifestazioni florovivaistiche a livello regionale e non solo.»

Soddisfazione anche da parte delle associazioni di categoria. Elisa Rodighiero, Direttore CNA Mantova, evidenzia come Mantova Fiorita «anche quest’anno ha saputo confermarsi come un evento di qualità, capace di valorizzare il centro storico e di generare un significativo afflusso di visitatori. La manifestazione ha dimostrato concretamente come iniziative ben organizzate possano promuovere il commercio locale e le eccellenze del territorio. Il risultato ottenuto è frutto di un lavoro condiviso tra organizzatori, operatori e istituzioni, a cui va il nostro apprezzamento. Mantova Fiorita si conferma quindi non solo come un appuntamento atteso, ma come un modello efficace di valorizzazione economica e culturale del nostro capoluogo.»

Sulla stessa linea Erika Medau, Vicesegretario Confartigianato Mantova «Due giornate di grande partecipazione e interesse hanno confermato Mantova Fiorita come un appuntamento capace di coinvolgere adulti, bambini e famiglie, valorizzando in modo concreto il lavoro del comparto del florovivaismo e dell’artigianato creativo. Mantova si è animata di profumi, colori e atmosfere suggestive, offrendo ai visitatori un’esperienza unica, capace di coniugare bellezza e qualità.

L’ampia affluenza registrata testimonia non solo l’attrattività dell’iniziativa, ma anche il forte legame tra il territorio, le sue eccellenze produttive e la comunità, che ha risposto con entusiasmo partecipando attivamente ai numerosi momenti proposti.»

Con numeri in crescita e un posizionamento sempre più solido, Mantova Fiorita si conferma un appuntamento di riferimento nel panorama degli eventi lombardi dedicati al verde, capace di generare ricadute positive in termini turistici, economici e di immagine per l’intero territorio.

La manifestazione è promossa da CNA Mantova e Confartigianato Imprese Mantova, con il patrocinio e il contributo del Comune di Mantova, e organizzata da SGP Grandi Eventi.