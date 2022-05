Ok ai lavori, a Viadana via le barriere architettoniche

VIADANA – L’altroieri durante la riunione di giunta è stato approvato il progetto esecutivo per riqualificare due alloggi di proprietà comunale in via Ospedale Vecchio. La somma complessiva per realizzare l’intervento è di 110mila euro, risorse ripartite tra il Comune, che destinerà 25mila euro, e il Pirellone che invece ha finanziato la restante parte tramite apposito bando regionale.

I lavori devono essere assegnati entro il mese di maggio e, come anticipato, riguardano due servizi abitativi pubblici che necessitano di interventi urgenti di manutenzione, con particolare riferimento all’abbattimento delle barriere architettoniche. Il progetto esecutivo è stato realizzato dall’architetto Marco Malacarne. Nella fase preliminare erano stati individuati anche due alloggi in via San Francesco, ma in seguito a variazioni tecniche riconducibili all’aumento dei costi connessi alla situazione economica mondiale, l’amministrazione ha optato per gli interventi solo nei due alloggi di via Ospedale Vecchio, cosicché siano adeguati alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche e in grado di far fronte alle specifiche esigenze di utenti disabili.