Operativi nel 2025 i centri di Protezione Civile di Cavriana, Sustinente e Marcaria

MANTOVA – Stanno per essere completati i tre centri polifunzionali di emergenza di livello provinciale della Protezione Civile di Cavriana, Marcaria e Sustinente: saranno pienamente operativi nel 2025 e andranno così ad aggiungersi al centro di Borgo Mantovano, già perfettamente in attività dal 2023. La loro realizzazione è frutto delle convenzioni stipulate da Regione Lombardia con la Provincia di Mantova e i quattro Comuni virgiliani che li ospiteranno. Il ruolo dei quattro Centri Polifunzionali sarà di affiancamento alla Provincia durante la gestione di emergenze, esercitazioni ed eventi di livello provinciale e regionale, per il coordinamento operativo del volontariato e per il presidio delle Sale Operative. Essi, inoltre, offriranno supporto all’amministrazione provinciale per il mantenimento in efficienza della sala operativa provinciale di protezione civile con particolare riferimento alla sala radio, attraverso il volontariato specializzato in TLC. Dai Centri Polifunzionali partiranno le proposte di miglioramento delle dotazioni tecnologiche della sala operativa provinciale di protezione civile, compatibilmente con la programmazione economico-finanziaria degli Enti. Parallelamente in esecuzione di un ulteriore progetto triennale finanziato da Regione Lombardia, la Provincia di Mantova sta provvedendo all’implementazione delle dotazioni a disposizione della Colonna Mobile Provinciale, con l’acquisto di due autocarri leggeri che verranno adibiti al trasporto materiale e di un furgone che servirà da Sala Operativa Mobile. A tal proposito, la loro consegna è prevista entro la fine del 2024. Il prossimo anno la dotazione a disposizione della Colonna Mobile sarà integrata con un autocarro pesante per trasporto materiali, due mezzi movimento terra (una minipala e un mini escavatore), tre carrelli elevatori per le attività dei Centri Polifunzionali di Emergenza, e una insacchettatrice semiautomatica per il riempimento di sacchetti di iuta con sabbia. «La Provincia è molto attenta ai problemi legati ai cambiamenti climatici – sottolinea il vice presidente dell’ente Massimiliano Gazzani consigliere con delega alla Protezione Civile – e questo per noi si traduce anche nel mettere a disposizione delle organizzazioni di Protezione civile operanti sul territorio mantovano maggiori dotazioni di mezzi, strumentazioni e supporto logistico per poter intervenire con tempestività e appropriatezza in occasione di eventi calamitosi».