Palazzo perde un pezzo di copertura. Vigili del fuoco ai 5 Continenti di Castiglione

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE La copertura di uno dei condomini del quartiere Ai Cinque Continenti si è staccata ed è rimasta pericolante; per questo motivo la zona sottostante è stata chiusa e messa in sicurezza. L’allarme in via Kennedy a Castiglione delle Stiviere è scattato ieri verso le 16 quando un passante ha visto la parte catramata della copertura sollevarsi per le raffiche di vento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operai del comune, compreso il sindaco Enrico Volpi. Sono stati creati dei passaggi con dei ponteggi per permettere ai residenti dello stabile, che ospita 16 famiglie, di entrare e uscire in sicurezza. Domani sono previsti ulteriori interventi per la messa in sicurezza dell’edificio.