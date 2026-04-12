Auto si rovescia nel canale a Rodigo: i due a bordo estratti dai vigili del fuoco

RODIGO La sala operativa dei vigili del fuoco di Mantova è stata allertata circa alle 3 di notte per un incidente stradale avvenuto sulla SP 1 che dalle Grazie va verso Rodigo. Veniva tempestivamente inviata una squadra con cinque unità. All’arrivo sul posto si trattava di una fuoriuscita autonoma di strada, i due occupanti erano ancora all’Interno dell’autovettura che si era rovesciata su un fianco in un fossato con acqua, ed è stato necessario la collaborazione con il 118 per estrarre gli occupanti dall’abitacolo. Sul posto presenti Carabinieri di Castiglione e 118 con ambulanza e automedica. Le condizioni dei due feriti non sarebbero gravi. Al vaglio l’esatta dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi ci sarebbe il colpo di sonno o una distrazione da parte del conducente.