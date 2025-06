PALM SpA SB e l’interdipendenza delle B Corp: Un nuovo paradigma culturale per un’economia più inclusiva e sostenibile

VIADANA – in un mondo dove la competizione spesso prevale sulla cooperazione, le aziende Certificate dal modello di B Lab rappresentano un’eccezione che sta diventando regola. Palm spa SB, certificata B Corp dal 2017 non si limita a misurare il successo solo in termini di profitto, ma abbraccia un modello culturale di business rigenerativo che integra impatto ambientale, responsabilità sociale e governance etica. Al centro di questa filosofia c’è un concetto chiave: l’interdipendenza.

L’interdipendenza come valore fondante

Essere una B Corp significa riconoscere che nessuna azienda può svolgere la propria attività in un sistema economico che ignora le disuguaglianze, degrada l’ambiente o trascura il benessere delle persone e della comunità. Questo porta le B Corp a comportarsi non come isole, ma come nodi di una rete globale interconnessa. L’interdipendenza è una strategia concreta e vantaggiosa: collaborare per moltiplicare l’impatto positivo e rafforzare la resilienza del sistema economico in cui si opera.

Nella pratica, questa interdipendenza si traduce in partnership, scambio di buone pratiche, co-creazione di progetti di valore e filiere virtuose. Molte B Corp scelgono volontariamente fornitori e partner anch’essi certificati, innescando un ecosistema virtuoso che premia l’impatto positivo. È il caso di Palm spa SB che supporta la supply chain di Davines, Chiesi Farmaceutici, Kerakoll Group e altre aziende certificate che hanno unito forze e competenze per innovare nel rispetto delle persone e del pianeta, educando a scelte d’acquisto responsabili.

Inoltre da marzo 2025 è nato ufficialmente B Local Modena, un movimento di 18 aziende, di cui fa parte anche Palm spa SB, certificate B Corp che si sono unite per fare progetti di valore concreti analizzando il contesto sociale intorno ad esse e portare impatti positivi nella comunità.

«E’ la prima community Local nata in Italia e siamo orgogliosi di farne parte, non tanto per scopo di business, ma anzi per cercare di replicare questo modello nel territorio mantovano ed ispirare altre aziende sensibili ai bisogni sociali che vogliano usare il business come forza rigenerativa» ha detto Andrea Barzoni, B Leader e Responsabile Impact di Palm.

Il futuro è sistemico

Nel contesto delle crisi climatiche, sociali e sanitarie che stiamo attraversando, l’interdipendenza tra le B Corp appare non solo auspicabile, ma necessaria. Riconoscere che le sfide globali richiedono risposte collettive è il primo passo per ripensare il ruolo dell’impresa nella società e lo scopo primario che deve avere in un’economia civile. In questo senso, le imprese “GenB” non rappresentano un’eccezione, ma un’anticipazione del futuro: un’economia in cui prosperare significa contribuire, includere e rigenerare. Questo modello interdipendente ci ricorda che un altro modo di fare impresa è possibile, e già esiste. È un’economia che cresce non a discapito degli altri, ma insieme agli altri, anzi secondo le ultime ricerche hanno anche una redditività maggiore. Un modello che non misura solo quanto vale un’azienda nei bilanci economici, ma quanto vale per il mondo.