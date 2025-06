C.S.N. Bozzolo e ICI Mantova: due realtà al servizio delle imprese

Il tributarista Fabio Negri, titolare del Centro Servizi bozzolese, è stato nominato presidente della nuova Delegazione Provinciale dell’Istituto Consolare Internazionale: “L’obiettivo è di assistere e sostenere le imprese mantovane interessate ai mercati internazionali orientandole verso le migliori opportunità”

BOZZOLO/MANTOVA – E’ ancora molto viva nella mente di chi era presente l’emozione e la partecipazione alla cerimonia di inaugurazione della delegazione mantovana dell’Ici (Istituto Consolare Internazionale) avvenuta nei giorni scorsi presso l’ex Palazzo dell’Agricoltura in piazza Martiri di Belfiore a Mantova.

Una delega affidata al professionista Fabio Negri di Bozzolo di cui sono state riconosciute le qualità rappresentate dai valori umani e professionali oltre che dalle vaste conoscenze nel mondo economico, finanziario e imprenditoriale. Opinione condivisa dai tanti interventi ascoltati prima nella sede e poi all’interno della prestigiosa Ca’ degli Uberti al cui interno gli ospiti sono stati poi accolti con un raffinato rinfresco. Il tributarista Fabio Negri continuerà a svolgere l’incarico che gli è stato affidato, non solo a Mantova, ma anche a Bozzolo dove c’è la sede del Centro Servizi Negri per divulgare ancora di più la diplomazia economica e la cooperazione internazionale che rappresentano le finalità principali dell’Istituto Consolare Internazionale.

«La Delegazione ICI di Mantova – spiega il dott. Negri – si propone di coordinare l’incontro operativo tra consolati dei vari Paesi presenti in Regione e in provincia, le aziende e i professionisti dell’internazionalizzazione delle stesse, con la finalità di aprire nuove strade per le esportazioni dei nostri prodotti e per recepire le opportunità offerte dai vari Paesi rappresentati dai consolati. Si tratta di una nuova strada da esplorare per l’internazionalizzazione delle aziende mantovane attraverso le legazioni consolari che sono la porta economica dei vari Paesi e le strutture proprie dell’lstituto Consolare Internazionale in Italia e nel mondo».

Con l’apertura di questa nostra nuova istituzione permanente a Mantova, l’ICI si propone infatti di assistere e sostenere le imprese della provincia di Mantova interessate ai mercati internazionali orientandole verso le migliori opportunità offerte all’export e verso i nuovi mercati grazie ai propri progetti e agli strumenti di marketing internazionali che gli sono propri.

«L’Istituto Consolare Internazinale – sottolinea il dott. Negri – intende offrire alle aziende, soprattutto piccole e medie, anche la gestione dei contatti con i partner esteri, l’assistenza amministrativa legale e commerciale. Oltre ad introdurre le nostre aziende verso le opportunità dei mercati internazionali, l’ICI sarà a disposizione delle aziende mantovane per creare importanti occasioni di incontri tra le legazioni diplomatiche, gli operatori economici esteri del loro settore e le strutture economiche dei vari Paesi con i quali è in contatto».