Partita ieri la stagione irrigua anche in Destra Mincio

MANTOVA Dal 6 aprile sono iniziate anche le operazioni di invaso nel comprensorio in Destra Mincio (ex Sud Ovest) in deroga al Regolamento Irriguo che prevederebbe l’avvio a partire dal 15 aprile.

In particolare si è proceduto all’avviamento dell’impianto idrovoro Angeli, in corso di riammodernamento grazie ad un finanziamento ministeriale che prevede oltre alla sostituzione di tutte le apparecchiature elettromeccaniche dell’impianto, l’installazione di una quarantina di paratoie automatiche per la distribuzione dell’acqua all’interno del bacino sotteso.

I lavori sono stati sospesi, come da programma, con l’inizio della stagione irrigua e riprenderanno il prossimo autunno per concludersi nella primavera 2022.

Sono comunque già state installate una parte delle paratoie e nelle prossime settimane si procederà alla loro programmazione elettronica con la taratura dei vari parametri.

Dal 1 aprile invece erano iniziate, come da regolamento, le operazioni di invaso dei canali irrigui del comprensorio in Sinstra Mincio (ex Fossa di Pozzolo).

Superate le usuali difficoltà di partenza, che hanno provocato qualche carenza in alcune zone, la situazione pare assestata in modo soddisfacente nonostante i limiti massimi di prelievo dal Lago di Garda legati al periodo dell’anno e alla quota del lago stesso.