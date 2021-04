Fondazione Santa Maria del Castello in visita al Mazzali

MANTOVA Una delegazione della Fondazione S. Maria del Castello – ONLUS di Carpenedolo ha fatto visita alla Fondazione Mons. Arrigo Mazzali di Mantova.

Scopo della trasferta è di prendere conoscenza della nuovissima cucina del Mazzali, terminata nello scorso mese di febbraio e completamente ristrutturata.

Il progetto realizzato ha permesso un ampliamento planimetrico, si è passati dai 225 mq precedenti ai 420 attuali e un riordino ed efficientamento del lay-out interno, con il rinnovo e ammodernamento dell’attrezzatura complessiva.

I piani di lavoro e le superfici delle attrezzature sono tutte in acciaio inox. I pavimenti sono in gres porcellanato con superficie antiscivolo; i rivestimenti in gres porcellanato di colore bianco.

La cucina del Mazzali produce circa 208.000 pasti all’anno.