La comunità cambogiana festeggia il capodanno Khmer

PIUBEGA – Lo scorso 25 aprile la comunità cambogiana mantovana ha festeggiato il capodanno Khmer, una delle festività tradizionali più sentite e significative della Cambogia, che coincide con un momento di ringraziamento per l’anno passato e di speranza nel futuro, dove le comunità riflettono sul rinnovamento, raccolgono benedizioni e onorano il loro retaggio culturale, rendendo omaggi agli antenati e compiendo gesti di purificazione.

Per l’occasione i monaci, l’associazione dei sacerdoti, il comitato di Wat Rasmey Khemaramaram (anche noto come Wat Khmer Italia) e l’associazione per gli affari buddisti e culturali della Cambogia in Italia hanno organizzato le celebrazioni della festività, secondo le usanze Khmer, nella pagoda in via Bice Andreoli Scalari a Piubega.

L’evento ha rappresentato un importante momento di incontro non solo per i cittadini di origine cambogiana, ma anche per tanti curiosi desiderosi di conoscere più da vicino una cultura ricca di storia e spiritualità. Numerose famiglie hanno preso parte alla giornata, portando con sé offerte simboliche e piatti tipici da condividere.

La giornata è iniziata alle 9.30 con l’arrivo degli ospiti, seguito alle 10 dall’innalzamento della bandiera e da un momento di preghiera. Alle 12 è andato in scena il pranzo, mentre nel primo pomeriggio, alle 13.30, si è tenuta una discussione dedicata alle tradizioni e alla cultura cambogiana. Dalle 15 spazio alla musica e alle danze, che sono proseguite animatamente anche dopo la lotteria delle 16 e fino a tarda sera.