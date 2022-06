“Più sicurezza”: ad Asola lavori stradali da 60mila euro

ASOLA – L’amministrazione comunale ha deciso di proseguire con le opere inerenti la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza di strade e arterie interne del territorio asolano. Per questo il Comune ha approvato il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della viabilità tra la via Circonvallazione Sud e l’incrocio con via Giovanni da Asola. L’elaborato è stato redatto dall’architetto Elena Zucchelli dell’ufficio tecnico comunale e prevede una spesa complessiva di 60mila euro, interamente finanziata da un contributo statale.

«Il fine dell’intervento – spiega l’assessore ai lavori pubblici Luciano Carminati – è garantire la sicurezza viabilistica sia dei ciclisti che dei veicoli che transitano lungo via Circonvallazione Sud e che hanno necessità di svoltare o immettersi nelle diverse vie residenziale, con conseguente limitazione delle possibili situazioni di grave pericolo e rischio per l’incolumità dei cittadini».

Per via Giovanni da Asola si prevede la fresatura della pavimentazione stradale con la stesa di una nuova emulsione bituminosa e la realizzazione di un dosso di attraversamento pedonale rialzato, una nuova segnaletica orizzontale e sistemazione dell’esistente, nuova segnaletica verticale anche di tipo luminoso e l’abbassamento del limite di velocità a 30 km/h. Per l’intersezione tra via Giovanni da Asola e la Circonvallazione Sud è prevista la modifica dei bordi delle aiuole spartitraffico esistenti, la posa di elementi di demarcazione della pista ciclopedonale esistente e la sistemazione della segnaletica orizzontale esistente. In via Circonvallazione Sud, infine, è in programma la fresatura della pavimentazione stradale con la realizzazione di un nuovo tappetino di usura, realizzazione di nuova segnaletica orizzontale con l’eliminazione della terza corsia centrale di immissione con riassestamento delle righe di canalizzazione del traffico veicolare, la posa di elementi di demarcazione della pista ciclopedonale esistente e la canalizzazione del traffico ciclabile.