Piubega – La magia del Presepio Vivente

Piubega Anche quest’anno Piubegattiva e il gruppo degli Amici del Presepio Vivente di Piubega portano a compimento una straordinaria impresa: due mesi e mezzo di lavoro per ricostruire un intero villaggio contadino, scenografia unica che accoglierà le migliaia di visitatori attesi per la 25esima edizione del Presepe Vivente. La prima rappresentazione è in programma per questa notte a partire dalle 23.45, dopo la messa di Natale. Si prosegue con una rappresentazione giovedì, giorno di Natale, dalle 15 alle 18, e poi anche il giorno di Santo Stefano (26 dicembre) e il 28 dicembre, sempre dalle 15 alle 18. Con l’anno nuovo, nuova rappresentazione il primo gennaio (h 15-18), poi sabato 3 gennaio (edizione notturna dalle 17 alle 20). Penultima rappresentazione il 4 gennaio di nuovo dalle 15 alle 18 e si chiude nel giorno dell’Epifania (6 gennaio) sempre dalle 15 alle 18, con l’arrivo dei Re Magi.

I giovani volontari hanno raccolto il testimone di trentanove anni di tradizione, arricchendo il progetto con soluzioni architettoniche e scenografiche sempre più innovative. Sono diventati artigiani del legno, artisti della luce, ingegneri di giochi d’acqua e laghetti artificiali, abili lastricatori di viottoli: un insieme di competenze che dà vita a un ambiente suggestivo, capace di evocare sia la nostra antica civiltà rurale sia i luoghi della Palestina al tempo della Natività.

Nel cammino che conduce alla capanna della Natività, i visitatori incontrano scene di vita quotidiana di due secoli fa: famiglie contadine nelle loro case e cortili; lavandaie, tessitrici, artigiane della terracotta, addette alla conservazione dei cibi; contadini impegnati nella lavorazione del formaggio, nella cura degli animali e nella costruzione di attrezzi agricoli; botteghe del panettiere, del fabbro, del lanaiolo, dei costruttori di reti da pesca.

Accanto alla tradizione locale, trovano spazio anche le ambientazioni della Palestina antica: il castello di Erode, le abitazioni dei personaggi della vita di Gesù, gli esattori delle tasse, gli impiegati del censimento romano, la scuola dei rabbini, il coniatore di monete e gli artigiani di gioielli.

In un percorso di oltre 500 metri, più di 150 comparse accompagnano il visitatore in un’esperienza immersiva di forte valore culturale e spirituale, fino alla stalla della Natività, con il bue, l’asino e un vero neonato, nato nei mesi precedenti la manifestazione. Al calare della sera, nel silenzio del lungo cammino illuminato dalle candele, le più belle melodie natalizie avvolgono i presenti in un’atmosfera di pace e commozione, rendendo l’arrivo alla grotta un momento di intensa partecipazione.

Il Presepio Vivente di Piubega, che nell’ultima edizione ha superato i 40mila visitatori, è unico in Italia: non utilizza strutture preesistenti, ma sorge interamente da una spianata vuota, trasformata grazie all’impegno, al coraggio e alla creatività di una trentina di giovani, affiancati da alcuni volontari storici. Un’opera che richiede tre mesi di lavoro e che ogni anno testimonia la forza dello spirito comunitario e la capacità di realizzare ciò che sembrava impossibile.