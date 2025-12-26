Festa degli auguri a Cerese per i giovani atleti del Borgo Virgilio

Cerese Lunedì il Palasport di Cerese ha ospitato la tradizionale festa degli auguri della Polisportiva Borgo Virgilio, un appuntamento molto atteso e interamente dedicato ai più piccoli che frequentano le varie attività sportive della società. Dopo il caloroso saluto del sindaco Aporti, bambini e famiglie si sono divertiti con giochi, percorsi e mini sfide organizzate nei campetti. A concludere il pomeriggio, un rinfresco molto apprezzato dai numerosi presenti, perfetto per condividere un momento di festa e spirito natalizio.