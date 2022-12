Ponte sul canale Ceriana, “Regione intervenga”: Cortese (Pd) con Fiasconaro (M5S)

VIADANA – «Il ponte provvisorio sul canale Ceriana a San Matteo delle Chiaviche è un’opera fondamentale e condivido la necessità di realizzarla con urgenza, impegnando la Regione a contribuire al suo finanziamento», queste le parole della consigliera regionale mantovana del Partito Democratico Paola Cortese, che ha sottoscritto l’ordine del giorno al bilancio proposto dal consigliere del Movimento Cinque Stelle Andrea Fiasconaro.

La richiesta del pentastellato prevede lo stanziamento da parte della Regione di 150mila euro per la realizzazione di un ponte provvisorio – il cui costo complessiva ammonterebbe a 200mila euro – sul canale Ceriana dopo la chiusura dell’attuale per danni strutturali.

«La chiusura del ponte, che dovrebbe essere riqualificato entro l’estate prossima, sta creando notevoli disagi ai cittadini e danni alle attività economiche – continua Cortese -. La posa di un ponte provvisorio consentirebbe di riportare una regolarità nella viabilità per i prossimi mesi». L’ordine del giorno sottoscritto congiuntamente da Fiasconaro e Cortese sarà discusso durante la seduta dedicata al bilancio di previsione.