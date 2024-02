Rugby giovanile – Under 18: Mantova super, pari del Viadana

Mantova Anche le giovanili del Viadana si fanno valere. L’Under 18 ha pareggiato (18-18) col Parabiago, facendosi però rimontare da 18-6. L’Under 16 si è imposta 19-12 sul campo degli Harlequins Bergamo per la gioia di coach Prudente: «Nonostante la pioggia battente e il campo pesante, i ragazzi hanno espresso un bel gioco fornendo una bella prova di carattere».

Nell’U14, a Guastalla, il Viadana “Nero” ha sconfitto il Modena 55-0; mentre la mista Viadana-Mantova si è imposta sul Noceto per 32 a 27. A proposito del Mantova, vittoria di cuore e testa per l’Under 18 che a Brescia ha battuto 15-7 il Brixia. I biancorossi hanno affrontato un avversario estremamente determinato su un campo difficile, ma hanno saputo gestire bene la situazione, lavorando da squadra unita per la soddisfazione di coach De Berti.

Chiudiamo la rassegna con le giovanili targate DeseChiese. L’Under 16 ha espugnato il campo del Brixia (7-10) al termine di una partita combattuta dal primo all’ultimo minuto, su un campo pesante, lottando come leoni. L’U18 ha giocato alla pari con la Bassa Bresciana sino all’ultimo minuto con la meta nel finale di Demis Broglia: è finita però 17 a 7 per i padroni di casa.