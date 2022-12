Niente luminarie a Suzzara: scoppia la polemica

SUZZARA – Luci di Natale assenti e lampioni dell’illuminazione pubblica non funzionanti: tanto è bastato a far scattare una grossa polemica a Suzzara tra chi si lamenta e chi, invece, ribadisce la necessità di fare economia in un periodo difficile come quello attuale. Una diatriba in cui ha cercato di fare chiarezza il sindaco Ivan Ongari.

Non sembra placarsi la polemica scoppiata a Suzzara e, più nello specifico, sulla pagina Facebook “Se di Suzzara se” dove alcuni cittadini hanno lamentato l’assenza delle tradizionali luci di Natale nelle vie del paese: una scelta che, a detta di alcuni, renderebbe meno festoso e magico questo periodo dell’anno. Polemica che, dall’altro lato, viene smorzata da chi, invece, sostiene la necessità di risparmiare – anche sulla luce elettrica – in un periodo storico come quello attuale gravato dal caro-bollette.

Ma a scaldare gli animi a Suzzara non sono solo le luminarie: al centro delle critiche anche il malfunzionamento di alcuni lampioni dell’illuminazione pubblica che, lamentano i cittadini, costituiscono un problema per la sicurezza.

Polemiche, entrambe, su cui ha cercato di fare chiarezza il sindaco Ivan Ongari che ha, innanzitutto, spiegato come si tratti di problematiche differenti e da valutare, pertanto, separatamente. «Come moltissimi comuni le luminarie sono state molto ridimensionate o addirittura azzerate. I Comuni stanno chiedendo al Governo 1miliardo di euro contro inflazione ed il caro energia. Con che faccia ci si presenta ad un tavolo dopo aver riempito le città di luci?», scrive Ongari che ricorda come l’Ente locale abbia aiutate 800 famiglie contro il caro energia per 300mila euro complessivi.

Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, invece, il sindaco spiega come si tratti di una «questione che si è verificata due o tre volte, a quanto mi risulta, nell’ultimo mese. Mi ha fatto presente la cosa un commerciante da cui sono andato per un acquisto. Ho chiamato al numero verde, che ho lasciato a due commercianti in caso di anomalie riscontrate, segnalando i codici di ogni lampione. Speriamo non sia un problema troppo complesso da risolvere».