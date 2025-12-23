Violenza in famiglia a Porto Mantova: uomo accoltellato, donna in psichiatria

PORTO MANTOVANO – Grave episodio di violenza domestica venerdì 22 dicembre, quando una donna di 68 anni, affetta da disturbi psichiatrici, ha colpito con un coltello il marito 77enne all’addome durante una lite familiare. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, sottoposto a intervento chirurgico e attualmente ricoverato con prognosi di 30 giorni. La donna è stata messa in sicurezza e ricoverata nel reparto di psichiatria. I Carabinieri di Porto Mantovano hanno sequestrato il coltello e avviato le indagini, coordinate con la Procura, per chiarire dinamica e responsabilità. L’episodio, legato a una situazione familiare complessa, ha suscitato forte impressione nella comunità locale.