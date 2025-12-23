In arrivo nuovi mezzi ecologici per la Polizia provinciale grazie a Regione Lombardia

MANTOVA – La Provincia di Mantova rafforza il parco mezzi della Polizia Provinciale con due nuove jeep Renegade a basso impatto ambientale, acquistate grazie a un contributo di 30 mila euro da Regione Lombardia. I veicoli saranno utilizzati principalmente per i controlli ittico-venatori, migliorando l’efficienza operativa e la presenza sul territorio, anche nelle aree rurali e naturalistiche. «Questo investimento unisce sicurezza, tutela ambientale e innovazione», sottolinea il Vice Presidente della Provincia Massimiliano Gazzani, che ringrazia Regione Lombardia per il sostegno al potenziamento delle dotazioni della Polizia Provinciale.