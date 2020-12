Porto, si fanno gli auguri a suon di pugni: 32enne in ospedale

PORTO MANTOVANO Dalle parole ai fatti nel giro di pochi istanti, con uno dei due contendenti che evidentemente ha rimediato qualche ceffone di troppo, tanto da dover fare intervenire un’ambulanza. Il fatto si è verificato verso le 15.30 di ieri in via Gramsci, non lontano dal bar Il Rinforzino. A quanto pare due persone, entrambe di nazionalità marocchina, avrebbero avuto di che discutere per motivi non ancora chiari ma a quanto pare piuttosto futili. Sta di fatto che nel giro di breve tra i due è volato qualche ceffone e qualche pugno. Sul posto i Cc di Porto e il 118 che ha portato uno dei due contendenti (un 32enne) in ospedale per accertamenti.