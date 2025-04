25 aprile, come cambia la viabilità

In occasione delle celebrazioni dell’ Anniversario della Liberazione d’Italia, previste per venerdì 25 aprile 2025, il Comune di Mantova informa la cittadinanza che verranno adottati specifici provvedimenti temporanei di viabilità per consentire il regolare svolgimento delle cerimonie istituzionali e delle manifestazioni programmate in diverse aree della città.

Le celebrazioni si svolgeranno in viale Piave (Monumento ai Caduti), largo XXIV Maggio (Chiesa di San Sebastiano – Famedio), piazza Mantegna (concerto della banda “Città di Mantova”) e piazza Martiri di Belfiore, dove si terrà un corteo con partenza da piazzale Gramsci, passando per via Dugoni, via Chiassi e piazza Martiri di Belfiore.



Considerata la partecipazione di autorità civili, militari ed ecclesiastiche e la prevista presenza di numerosi cittadini, saranno istituiti i seguenti divieti di sosta e transito:

1 . Dalle ore 07:00 alle ore 12:00 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta nelle seguenti vie e tratti:

– Viale Piave, lato destro, nel tratto e senso di marcia compreso tra viale Fiume e viale Hermada;

– Viale Fiume, lato destro, nel tratto e senso di marcia compreso tra viale Leopardi e viale Piave;

– Viale Hermada, nel tratto compreso tra viale Piave e viale Pasubio;

– Largo XXIV Maggio;

– Viale delle Rimembranze, su entrambi i lati, nel tratto compreso tra largo XXIV Maggio e via Gioppi;

– Via Santi Martiri, nel tratto compreso tra largo XXIV Maggio e il civico 2/A (inizio parcheggio con parcometro).

2. Dalle ore 09:30 alle ore 12:00 (o comunque fino a cessate necessità):

divieto di transito e chiusura al traffico veicolare in largo XXIV Maggio, in occasione della cerimonia presso la Chiesa di San Sebastiano.

3. Dalle ore 08:00 alle ore 13:00: divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito nel parcheggio di piazzale Gramsci, nel tratto compreso tra via Damiano Chiesa e via Dugoni.

4. Dalle ore 08:00 alle ore 13:00 (e comunque fino a cessate necessità): divieto di transito lungo il percorso del corteo, che interesserà:

– Piazzale Gramsci (tratto da via Damiano Chiesa a via Dugoni),

– Via Dugoni,

– Via Chiassi,

– Piazza Martiri di Belfiore.

5. Dalle ore 14:00 alle ore 20:00 (o comunque fino a cessate necessità): divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito in piazza Mantegna, in occasione del concerto della banda musicale “Città di Mantova”.

6. Dalle ore 17:00 alle ore 20:00 (e comunque fino a cessate necessità): chiusura al traffico e divieto di transito in piazza Mantegna all’intersezione con piazza Erbe/via Broletto, mediante l’adozione di misure di safety presidiate dalla Polizia Locale.

I divieti non si applicano ai mezzi di soccorso, forze dell’ordine, veicoli delle autorità civili ed ecclesiastiche, associazioni combattentistiche e d’arma, nonché ai veicoli autorizzati dal personale addetto al servizio viabilistico.

La cittadinanza è invitata a collaborare e a rispettare la segnaletica temporanea .

Il Comune di Mantova ringrazia per la collaborazione e la comprensione.