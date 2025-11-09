Potere al Popolo a fianco dei lavoratori di Mantua.it

SAN GIORGI BIGARELLO – Ieri mattina un gruppo di attivisti di Potere al Popolo ha affisso ai cancelli della Mantua.it uno striscione con un messaggio di sostegno alla lotta che stanno attivando i lavoratori di questa azienda del gruppo Italpizza.

«Al fianco dei lavoratori, chi lotta non è solo», questo quanto scritto sullo striscione.

Un’azione in solidarietà con i dipendenti dello stabilimento di Castelbelforte impegnati in questi mesi in una dura vertenza con Italpizza. La vertenza delle lavoratrici e dei lavoratori Mantua.it – sottolinea il referente provinciale di Potere al Popolo, Marco Rossi – deve essere una battaglia di tutti. Il minimo che possiamo fare è far sentire che non sono soli e che la solidarietà travalica i cancelli della fabbrica». Lunedì sera in consiglio comunale a San Giorgio Bigarello si discuterà una mozione sul tema presentata dal capogruppo di “Benessere per San Giorgio Bigarello” in collaborazione con Potere al Popolo.