Gli amici e tutto il paese di Roverbella insieme per l’ultimo saluto a Ransom

ROVERBELLA – Ieri pomeriggio tutta la comunità di Roverbella si è riunita per rivolgere l’ultimo saluto a Ransom Acquah, il ragazzo di soli 14 anni deceduto pochi giorni fa a causa di un malore improvviso. Un momento di profonda tristezza, che ha coinvolto amici, compagni di squadra, cittadini e soprattutto una famiglia, quella di Ransom, distrutta dal dolore per tale perdita.

I funerali si sono svolti all’interno della chiesa di Roverbella, durante i quali sono stati letti diversi messaggi di cordoglio e di addio. Al termine delle esequie, sono stati lanciati dei palloncini bianchi, un gesto toccante e simbolico, unitosi alle lacrime di tristezza di famigliari, amici e compagni di squadra. Ransom, infatti, era uno dei calciatori giovanissimi della società calcistica Roverbellese e, proprio in mattinata, la delegazione, insieme agli altri giocatori e ad alcuni amici, ha voluto raggiungere la camera mortuaria per un ultimo saluto. «A nome della ASD Roverbellese ringrazio tutte le società sportive che in vari modi ed a vario titolo, con messaggi, telegrammi e presenza di giocatori, ci sono stati vicini in questo momento difficile», racconta commosso il presidente dell’associazione Stefano Perini. Nel dolore, la società sportiva ha trovato anche la forza di aiutare la famiglia del giovane: è stato infatti aperto un conto corrente dedicato a loro, nel quale chi vorrà potrà versare un piccolo contributo economico attraverso il seguente iban: IT28 P010 3057 9000 0001 0753 951