Protezione civile di Porto: Borghesan eletto coordinatore, De Filippo suo vice

PORTO MANTOVANO – In concomitanza con la settimana nazionale della Protezione Civile si è svolta, presso la sala civica di Bancole, la prima assemblea dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Porto Mantovano. La riunione si è resa necessaria a seguito dell’approvazione del nuovo regolamento, approvato durante il consiglio comunale dello scorso 30 settembre, e in funzione all’iscrizione del Gruppo comunale al Registro degli Enti del Terzo Settore, quale procedura divenuta obbligatoria per tutti i Gruppi comunali. Numerosa la partecipazione dei volontari all’assemblea che, dopo i saluti del sindaco Maria Paola Salvarani e dell’assessore Franco Masenelli, hanno proceduto ad eleggere il Consiglio direttivo, e le figure di coordinatore nella persona di Alessandro Borghesan e vice-coordinatore Antonio De Filippo. «Il servizio svolto dai volontari della Protezione civile è di fondamentale importanza per il territorio non solo in caso di emergenza. La volontà dell’amministrazione – commenta la prima cittadina – è di sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile, per un approccio consapevole al territorio. Un cittadino consapevole, infatti, è un cittadino capace di scegliere, in grado di adottare comportamenti corretti per la riduzione dei rischi e la salvaguardia dell’ambiente. Da questo nasce la volontà di programmare eventi informativi per la prevenzione dei rischi ed educare la cittadinanza circa le buone prassi da adottare in caso di emergenza. Ringrazio l’ufficio di Protezione civile del Comune di Porto per il prezioso lavoro che quotidianamente svolge». «Auspico che il gruppo si rafforzi con nuovi volontari – aggiunge l’assessore Masenelli – per il territorio deve diventare un punto di riferimento non solo in caso di emergenza». (ma.vin)