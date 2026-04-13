Volley Serie A3 – Il volo del Gabbiano si ferma a Belluno

Belluno Serviva l’impresa per ribaltare Belluno e a lungo il Gabbiano FarmaMed ha cullato il sogno di continuare la corsa nei play off. Avanti 1-2, ha però ceduto nel finale del quarto set: ai veneti bastava vincere due parziali, dopo il successo in gara-1, per accedere alla semifinale. Inutile poi il tie-break, vinto dai padroni di casa. Si chiude qui la stagione del Top Team, che però avrebbe meritato almeno di andare al golden set visto l’ottimo match giocato in Veneto.

Coach Radici si affida al sestetto tipo contro la bestia nera nelle ultime due stagioni di A3. Nel Belluno non gioca il libero Hofer sostituito da Berger. Selleri, Baldazzi, Andriola. Simoni, Maiocchi, Baciocco e il libero El Moudden vanno in campo per Mantova. Si parte con scambi lunghi e Gabbiano avanti 2-4. Ace di Selleri su Corrado e pipe di Baciocco firmano il 6-8 e ancora 7-10. Il Top Team prova a rimanere davanti e gli si oppone Giannotti. Il muro tiene avanti la formazione di Radici (12-15) e time out Belluno, che si avvicina sul 14-16. Le squadre forzano il servizio con alterna fortuna. Baciocco firma il 16-18 e Baldazzi il 18-20. Entra Guerriero in battuta. L’opposto del Gabbiano allunga (19-22) con Zanini al servizio. Ci sono tre palle set, sull’errore di Loglisci, per Mantova. Andriola timbra alla prima occasione (21-25). Belluno si affida all’esperto Giannotti a inizio secondo parziale. Locali avanti 6-4 con Giannotti ma c’è l’aggancio di Mantova. Selleri distribuisce equamente il gioco ed è ancora parità a 8. Il muro di Corrado vale l’11-8 e Giannotti firma il 14-11. Tanti errori in battuta per la formazione di Radici (17-12), poi Belluno arriva al 19-15 con uno scatenato Giannotti. Sembra l’allungo decisivo che porta i locali sul 21-15. Si va 1-1 sul 25-16 e per il Gabbiano è tutto da rifare. Belluno è a un set dalla semifinale. 6 pari a inizio terzo set. Il lungolinea di Baciocco è potente e vale il 7-9 con replica sull’8-11. Belluno si riavvicina con Corrado (10-11). Prova a volare alto il Gabbiano ma Giannotti firma il 14 pari e Baldazzi non è in serata. 15-17 grazie a Maiocchi e 17-20 con la diagonale di Baciocco, poi arriva il pallonetto di Baldazzi sulla riga e Corrado sbaglia la battuta (21-23). Un 24 pari incredibile dopo la difesa di Marsili. Ma Mantova si porta con merito 2-1 e ci crede. Si ricomincia sul 3-5. Ancora qualche errore di troppo in battuta dei virgiliani ma 6-9 e poi 12-12 punto a punto. Ancora 16 pari, Marsili mura Baciocco (20-17) e Baldazzi firma il meno uno (21-20). Qui il mantovano Loglisci allunga sul 23-20. Si va 2-2 e passa il turno Belluno. Il tie break serve a dare un vincitore e i due tecnici operano tanti cambi da una parte e dall’altra. Vince Belluno 15-11. Peccato, per un golden set solo sfiorato.