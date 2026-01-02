Quistello, controlli di Capodanno: i Carabinieri scoprono droga e arrestano tre persone

Fruttuoso servizio dei Carabinieri della Stazione di Quistello, nell’ambito dei servizi condivisi in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto del Prefetto della provincia di Mantova, dott. Roberto Bolognesi, tenutosi prima delle festività natalizie.

Era da poco passata la mezzanotte e le persone stavano ancora festeggiando in piazza a Quistello, nonché sulla pubblica via, l’arrivo del nuovo anno. Tra qualche petardo e qualche brindisi, le strade erano ancora abbastanza frequentate, sia da pedoni che da autovetture.

Ma ad attirare l’attenzione dei Carabinieri della locale stazione, impegnati in un servizio perlustrativo, è stato il conducente di un’autovettura, il quale è stato notato dai militari mentre guidava e contemporaneamente beveva una birra.

A quel punto i Carabinieri hanno voluto vederci chiaro, ed effettuare un controllo. Dopo aver intimato l’alt al veicolo, i Carabinieri hanno proceduto al controllo degli occupanti: 3 marocchini, due 26nni ed un 33nne. Due di loro domiciliano proprio a Quistello, mentre un terzo è residente nella vicina Concordia sulla Secchia (MO).

Il nervosismo del terzetto ha insospettito ancor di più i Carabinieri che, nel frattempo, avevano già chiamato rinforzi per procedere ad un accurato controllo dei tre stranieri. Ed i sospetti dei militari, nonché il fiuto investigativo, si sono dimostrati reali: nella macchina i Carabinieri hanno trovato un piccolo supermarket della droga: 52 dosi di “Cocaina”, per un peso complessivo di 52 grammi, 1 etto di “hashish” e 2.910 euro, nonché svariati tablet e telefonini.

I tre soggetti sono stati pertanto tratti in arresto in flagranza di reato, poiché ritenuti responsabili, in ipotesi accusatoria, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Mantova, dove resteranno ristretti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sono in corso accertamenti per capire se la droga rinvenuta dovesse essere piazzata in qualche festa di Capodanno, o se il terzetto effettuasse il servizio vendita a domicilio, o se stesse rientrando da qualche festa dopo aver venduto quanto in loro possesso.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dei soggetti dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.