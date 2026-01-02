Calcio Serie B – Mantova, il campionato riparte l’11 in casa col Palermo

MANTOVA Il Mantova raggiungerà domani sera Veronello per un mini-ritiro di una settimana in preparazione alla ripresa del campionato. Domenica il primo allenamento al centro sportivo situato in località Calmasino. Da valutare le condizioni di Bonfanti, che ha saltato le ultime due partite per infortunio.

La ripresa del campionato per il Mantova è fissata per domenica 11 (ore 15) al Martelli contro il Palermo di Pippo Inzaghi. Sarà una sfida speciale in primis per il ds biancorosso Rinaudo, palermitano di nascita ed ex giocatore rosanero. Quella col Palermo è anche l’ultima partita del girone d’andata. La seconda parte del campionato comincerà sabato 17 a Padova (ore 15). Si attendono notizie sulla partecipazione dei tifosi. Il divieto di trasferta è stato scontato, ma considerati gli incidenti del match d’andata è probabile che venga di nuovo disposto per questa occasione.