“Raccolti meno rifiuti abbandonati: segnale positivo”

SAN MARTINO D/A – Nella giornata di sabato sul territorio di San Martino si è svolta la giornata ecologica con la raccolta dei rifiuti abbandonati da parte dei volontari dell’associazione Giubbe Verdi. E la notizia positiva, riportata dal sindaco Alessio Renoldi, è che nell’occasione sono stati raccolti meno rifiuti rispetto al solito. «Rispetto ad altri anni finalmente si iniziano a trovare meno rifiuti. Anche questa volta comunque diversi sacchi. Speriamo però che le politiche degli ultimi anni (sensibilizzazione, servizio ad hoc di raccolta rifiuti nell’ambiente, giornate ecologiche e via dicendo) abbiano influito positivamente. C’è ancora molto da fare però: anche questa volta tanti piccoli rifiuti come pacchetti di sigarette, mozziconi, fazzoletti di carta, bottiglie di vetro. Ricordiamoci che alcuni rifiuti impiegano anche centinaia o migliaia di anni per arrivare a decomporsi del tutto. Per non parlare del fatto che questi rifiuti vengono poi raccolti con le rotoballe e dati in pasto agli animali che ci ritroviamo in tavola. Basta gettare rifiuti nell’ambiente, facciamolo per noi».